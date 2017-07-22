Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж звонил в Госдепартамент США, чтобы предупредить госсекретаря о хакерской атаке на электронные сети ведомства.

Об этом говорится в тизере документального фильма «Риск», премьера которого состоится на телеканале Showtime в субботу.

«Фильм начинается с незаурядного телефонного звонка Ассанжа, он пытается дозвониться до Хиллари Клинтон и поговорить с Госдепартаментом США, чтобы предупредить их о том, что по интернету гуляет пароль и файлы», — звучит за кадром голос американского режиссера-документалиста Лоры Пойтрас.

В отрывке документального фильма действие происходит в усадьбе Эллингем Холл в Норфолке в 190 километрах от Лондона, где Ассанж находился с декабря 2010 года по декабрь 2011-го. Когда помощница основателя WikiLeaks пытается дозвониться до, предположительно, посольства США, на ее компьютере открыта страница сайта Госдепартамента.

«У нас есть данные о том, что все сети Госдепартамента США будут опубликованы полностью, это сделаем не мы, и я хотела бы поговорить с ней (Клинтон. — «Известия») об этом», — говорит секретарь Ассанжа, добавляя, что звонок срочный.

После Джулиан Ассанж забирает телефон у своей помощницы.

«Хочу, чтобы было понятно: у нас нет проблем, проблема — у вас. Мы пытаемся помочь вам решить эту проблему», — говорит он в трубку.

Это не первое документальное кино Лоры Пойтрас о неоднозначных личностях в США. Ранее, в 2014 году, режиссер уже продемонстрировала ленту об Эдварде Сноудене под названием «Citizenfour. Правда Сноудена».