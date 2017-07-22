Онлайн-журнал Newsweek удалил сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда. В них утверждалось, что американский лидер Дональд Трамп «сговорился с Россией».

Автор онлайн-издания Newsweek Курт Айхенвальд обвинял в своих статьях Трампа в том, что тот пляшет под дудку Москвы.

Скандальная статья широко разошлась по интернету и тут же навлекла на себя критику.

Среди критиков оказалась влиятельная газета The Washington Post, которая обычно никоим образом не ставит под сомнения теории американской разведки о «руке Москвы» на выборах.

В данном же случае издание прямо заявило, что Айхенвальд «по меньшей мере вводит в заблуждение» читателей издания.