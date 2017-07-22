Группа Linkin Park отменила свое турне по Северной Америке в связи с кончиной фронтмена Честера Беннингтона.

«Мы невероятно расстроены новостью об уходе Честера Беннингтона. Североамериканский тур Linkin Park «One More Light» был отменен», — заявили организаторы тура Live Nation, отметив также, что фанаты группы смогут вернуть себе деньги за билеты там же, где покупали контрамарки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несмотря на смерть лидера группы, коллектив Linkin Parkпринял решение не отменять свой гастрольный тур, старт которого намечен на 27 июля в мансфилде, а завершение — на 5 ноября в Токио.

Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем доме в Калифорнии.