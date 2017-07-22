Баронесса Ричмондская Бренда Хейл станет председателем Верховного суда Великобритании. Это первый случай, когда подобный пост займет женщина.

О ее назначении на этот пост в пятницу объявила канцелярия премьер-министра страны.

Леди Хейл заявила, что это большая честь нее. Вместе с тем, добавила баронесса, это и серьезный вызов. Ей предстоит сменить на посту председателя суда лорда Нойбергера.

Верховный суд Великобритании функционирует с 2009 года.