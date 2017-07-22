Экс-футболист Бразилии, сын легендарного Пеле, Эдиньо (Эдсон Шолби ду Насименту) в очередной раз помещен под арест по делу об отмывании денег и связях с наркобизнесом, передает в пятницу телеканал Globo.

По данным телекомпании, суд отклонил просьбу адвокатов Эдиньо о возможности для спортсмена оставаться на свободе во время рассмотрения апелляции.

В 2014 году Эдиньо был приговорен к 33 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег и связях с наркобизнесом. Адвокаты обвиняемого обжаловали вердикт суда. В результате апелляции срок заключения был сокращен до 12 лет и 10 месяцев.

За время уголовного процесса Эдиньо был освобожден в общей сложности четыре раза: после каждого решения об аресте футболиста суд вышестоящей инстанции отменял этот вердикт и оставлял обвиняемого на свободе.