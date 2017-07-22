Начальник главного управления войск специального назначения минобороны США генерал Раймонд Томас заявил, что у американских военнослужащих нет законных оснований оставаться в Сирии, где без разрешения Дамаска проводят военную операцию против террористов.

«Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы всё еще в Сирии, США?» Они уже были близки к этому… Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать», — отметил Томас в своем выступлении на форуме по безопасности в штате Колорадо.

При этом он напомнил, что единственным основанием для пребывания военных США в Сирии является борьба с терроризмом.