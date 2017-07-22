Иммиграционная и таможенная полиция США сообщила о своем намерении провести рейды по стране с целью выявить и арестовать подростков, которые прибыли в США без опекунов и могут являться членами преступных группировок.

Как ожидается, рейды продлятся четыре дня с 23 по 26 июля. Главной целью мероприятий правоохранительных органов станет задержание молодых людей в возрасте 16–17 лет.

По определению силового ведомства, членом преступной группировки может считаться человек, который отвечает двум или более критериям, среди которых наличие бандитских татуировок, частое пребывание в местах, известных среди членов банд, а также ношение «бандитской одежды».