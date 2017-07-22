В первый соревновательный день Всемирных игр, которые проходят во Вроцлаве, российская сборная завоевала пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Две золотые медали в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и с мячом завоевала спортсменка Арина Аверина. В активе ее сестры Дины Авериной два серебра в этих дисциплинах.

Дмитрий Журман стал первым в плавании в ластах по поверхности воды на дистанции 50 метров, Павел Кабанов — третьим.

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта-Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр.