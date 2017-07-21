В Марокко суд Сале, пригорода Рабата, приговорил к тюремным срокам семь несовершеннолетних девушек. Подростки получили от двух до пяти лет тюрьмы за доказанный факт причастности к террористической деятельности.

Как следует из решения суда, девушки были причастны к созданию «банды с целью совершения террористических актов и восхвалению действий, осуществляемыми террористическими организациями».

По данным МВД, подростки планировали осуществить серию самоподрывов в разных частях страны.