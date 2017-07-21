Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев лишился российского гражданства. Решение об аннуляции гражданства приняли в МВД России.

Сам медиаменеджер подтвердил этот факт, сообщает «Интерфакс».

«Аннулировано, я подтверждаю», — заявил Кудрявцев, который еще в феврале предполагал возможность такого исхода событий.

Агентство отмечает, что лишение гражданства Кудрявцева не создаст никаких проблем принадлежащему ему изданию «Ведомости».

В феврале 2017 года Мосгорсуд по обращению Федеральной миграционной службы установил факт предоставления ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство РФ.