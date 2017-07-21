Американский телеканал CNN анонсировал цикл передач «Рассекречено: Нерассказанные истории американских шпионов», который посвящен агентам российской разведки, раскрытым в США.

Сообщается, что первая передача выйдет в эфир 22 июля. Ведущим нового цикла станет бывший конгрессмен-республиканец от штата Мичиган Майк Роджерс.

Ранее телекомпания, ссылаясь на данные американских спецслужб, заявила, что Россия стала более активно собирать разведывательную информацию, касающуюся США, после прошедших в 2016 году президентских выборов.