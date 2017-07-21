В поселке Коктебель на полуострове Крым стартовал первый международный винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas, передают «РИА Новости» со ссылкой на слова куратора проекта Дмитрия Ковалева.

Сообщается, что фестиваль будет проходить в течение трех дней и закончится 23 июня. Мероприятие объединило 17 винодельческих предприятий из республики Крым, Севастополя, Ставропольского и Краснодарского края, а также из Абхазии. Помимо вин, на фестивале свои продукты представили различные сыроварни, производители меда, морепродуктов и хлебной продукции.

«У нас получился фактически международный фестиваль. Официальный старт дан. Наша идея — это вино и искусство, вино и культура, вино и музыка», — отметил Ковалев. По его словам, в рамках мероприятия пройдет также конкурс художников и винная эстафета.