Два ключевых туристических маршрута России — Серебряное ожерелье и Золотое кольцо — объединит Тверь. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя.

Он добавил, что в Тверской области разработан новый турмаршрут «Государева дорога». Эта дорога объединит два основных федеральных маршрута — Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России.

Туристический маршрут «Государева дорога» повторяет исторический путь из Москвы в Санкт-Петербург, который использовался до строительства трассы М-10, и проходит через территорию Московской, Тверской, Новгородской областей.