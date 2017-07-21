Кампания арабских стран против Дохи была заранее спланирована. Такое мнение высказал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в пятницу в эфире телеканала «Аль-Джазира».

При этом катарский лидер добавил, что надеется на скорое урегулирование разногласий с арабскими государствами за столом переговоров.

«Я не хочу недооценивать боль и страдания, вызванные блокадой, но надеюсь, что разногласия с братскими странами будут разрешены путем переговоров и диалога», — подчеркнул Аль Тани.

Ранее власти Катара заявили о введении в отношении эмирата дополнительных норм по борьбе с терроризмом после дипломатической блокады, объявленной Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном. Арабские государства обвинили Доху в финансировании терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.