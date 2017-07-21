Президент США Дональд Трамп в конечном итоге будет иметь отличные отношения со СМИ, заявил новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, назвав себя «супероптимистом».

В ходе брифинга после назначения на пост директора по коммуникациям Скарамуччи попросили прокомментировать непростые взаимоотношения, сложившиеся у Трампа со СМИ.

«Я — супероптимист. Для меня стакан всегда как минимум на половину полон. Я думаю, что у президента будут потрясающие отношения с прессой», — ответил Скарамуччи.

Напомним, Энтони Скарамуччи был назначен в пятницу указом Трампа на пост директора по коммуникациям Белого дома. С этим назначением не согласился пресс-секретарь Шон Спайсер, который сразу же объявил о своем уходе в отставку.