Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который отправился с визитом в Киев и Донбасс, также намерен посетить ряд европейских городов: Париж, Брюссель, Вену и Лондон.

Как заявила пресс-служба госдепартамента США, в Донбасс Волкер прибудет для того, чтобы лично «встретиться с теми, кого затронула российская агрессия, и обсудить важность безопасности для всех украинцев».

Официальная встреча с украинским руководством в Киеве состоится 24 июля, как ожидается, стороны обсудят «путь восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Основной целью европейской поездки американского спецпосланника станет обсуждение минского процесса в нормандском формате, а также переговоры с представителями ЕС и НАТО по вопросу урегулирования ситуации на Украине.