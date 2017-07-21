На следующей неделе в Москве не исключены осадки, однако температура воздуха в столице может достичь плюс 31 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

В начале недели москвичей ждет переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха будет еще не так близка к жаре.

«По предварительным данным, в четверг температура днем может составить 26–31 градус, при этом будет облачно, пройдет небольшой дождь. В среду также ожидается теплая погода, 24–29 градусов», — заявили в Росгидромете.