Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс займет место главы пресс-службы, которое решил покинуть занимавший его до сегодняшнего дня Шон Спайсер, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что уход Спайсера обусловлен его несогласием с назначением Энтони Скарамуччи руководителем департамента коммуникаций администрации президента США. Американские СМИ утверждают, что Дональд Трамп якобы уговаривал пресс-секретаря остаться, но тот назвал его кадровое решение по Скарамуччи ошибкой и изъявил желание покинуть пост. В результате глава государства пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и поблагодарил за проделанную работу.

Тем не менее впоследствии стало известно, что Шон Спайсер согласился исполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома до конца августа.

Сара Сандерс ранее выступила с заявлением для прессы, сообщив журналистам, что они впервые с 29 июня смогут не просто присутствовать на брифинге президентской пресс-службы, но и снимать происходящее. СМИ сразу же предположили, что брифинг будет посвящен уходу Спайсера, а Сандерс назначат и.о. пресс-секретаря.