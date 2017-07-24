Президент РФ Владимир Путин может посетить Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Об этом «Известиям» сообщили федеральный чиновник, знакомый с ходом организации мероприятия, и источник, близкий к оргкомитету ВФМС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что посещение фестиваля может войти в планы главы государства.

— С большой долей уверенности можно предположить, что да, — сказал «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности визита Владимира Путина на ВФМС.

Руководитель дирекции по подготовке ВФМС Ксения Разуваева рассказала «Известиям», что список спикеров фестиваля сейчас находится на стадии подготовки и согласования, поэтому визиты высокопоставленных лиц в программе пока не определены. Организаторы мероприятия точной информацией о возможном посещении фестиваля главой государства не располагают, но очень на него надеются, заявил «Известиям» пресс-секретарь ВФМС-2017 Антон Пашков.

— Безусловно, мы понимаем загруженность графика президента. Однако если он найдет возможность посетить фестиваль, то мы будем очень рады этому. Фигура президента России вызывает неподдельный интерес не только у молодых россиян, но и у молодежи всего мира. Мы каждый день получаем вопросы от потенциальных участников из разных стран, связанные с возможным участием Владимира Путина, — сказал он.

По словам собеседника «Известий», близкого к руководству оргкомитета ВФМС, вместе с председателем оргкомитета, первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко на фестивале будут ждать кураторов молодежной политики из Кремля. Сейчас этим направлением занимается замначальника Управления президента по внутренней политике Тимур Прокопенко.

— Члены оргкомитета выполняют определенные функции. С чисто организационной точки зрения в тот или иной момент их присутствие является чуть ли не обязательным, поэтому вполне допустимо, что представители оргкомитета и администрации президента будут присутствовать на площадке, — рассказал собеседник «Известий».

Аналитики отмечают, что исторически Всемирный фестиваль молодежи и студентов — знаковое событие, и визит главы государства будет выглядеть органичным.

— ВФМС-2017 достоин того, чтобы войти в историю нашей страны. И президент станет на нем самым заслуженным гостем как личность, известная всему миру. Это, конечно же, повысит статус мероприятия, которое проходит с 1947 года, — сказал «Известиям» руководитель лаборатории региональных исследований ЭИСИ Андрей Колядин.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов назвал ВФМС главным молодежным мероприятием России, к которому очень долго готовились.

— Линейка позитивных международных мероприятий, таких как Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, будет дополнена повесткой молодежной политики международного уровня. Это поможет России закрепить в сознании коллег из других стран статус РФ как миротворца. События на Ближнем Востоке очень актуально вписываются в эту парадигму, — рассказал «Известиям» Дмитрий Абзалов.

Эксперт также отметил электоральную значимость фестиваля, заявив, что молодая аудитория будет интересна как когорта избирателей 2018 года.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года, когда он состоялся в Праге. Москва впервые приняла фестиваль в 1957 году — это было знаковое событие хрущевской «оттепели». ВФМС-2017 ожидает более 20 тыс. участников из более чем 150 стран мира.

Как рассказала «Известиям» Ксения Разуваева, в 2017 году программа форума была расширена, к «принимающим городам» Сочи и Москве добавились 16 регионов. В частности, мероприятия ВФМС также пройдут в Грозном, Красноярске, Казани, Тюмени и Новосибирске. Однако основная часть фестиваля всё же состоится в Сочи. На эти цели из бюджета было выделено около 4,5 млрд рублей, уточнила представитель оргкомитета.