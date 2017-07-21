Подавший 21 июля в отставку пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что продолжит выполнять свои должностные обязанности на этом посту до конца августа, передает Reuters.

Ранее «Известия» сообщали, что причиной его ухода стало несогласие с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома. Американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в президентской администрации сообщают, что Дональд Трамп убеждал Спайсера не увольняться, но тот категорически отказался и назвал ошибочным выбор Скарамуччи на указанный пост (выбирал кандидатуру именно президент).

После новости об увольнении Спайсера Белый дом объявил, что следующий брифинг пресс-службы впервые за последний месяц пройдет под объективами фотоаппаратов и видеокамер. С 29 июня журналистам запрещали снимать происходящее на традиционных пресс-конференциях — якобы для того, чтобы они внимательнее слушали содержание сообщений. Кроме того, как писали «Известия», в Белом доме считают, что съемка ежедневных брифингов отвлекала корреспондентов от более важных событий — например, мероприятий с участием президента США.