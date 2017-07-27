На минувшей неделе, проходя мимо здания Госдумы, я увидел двух девушек, стоявших с плакатом, на котором было написано на русском и на английском: «Закон об ответственном обращении с животными нужен сейчас». Наверное, без таких идеалистов невозможен общественный прогресс. Проблема меня заинтересовала. Оказалось, что борьба за принятие подобного закона началась примерно в 2000 году. Она завершилась ничем, поскольку в марте 2008 года Госдума сняла с рассмотрения подготовленный законопроект «О защите животных от жестокого обращения».

Новый закон — «Об ответственном обращении с животными» — был принят в первом чтении в марте 2011-го. Однако затем началось что-то непонятное. Различные «группы интересов» вступили между собой в бесконечные озлобленные дискуссии, в результате чего подготовка закона ко второму чтению была сорвана и в Думе о нем благополучно забыли. На какое-то время обсуждение закона переместилось на площадку Общественной палаты, которая провела определенную работу по согласованию различных интересов. И вот теперь, наконец, законопроект подготовлен ко второму чтению. Однако разногласия сохраняются и его принятие, судя по всему, опять откладывается.

Между тем отношение человека к животным является важнейшим показателем, по которому можно судить о гуманности того или иного общества. В античном мире это отношение было восторженным. В Древнем Египте, например, существовал культ кошки. Богатые египтяне, как правило, держали у себя в семьях сразу по нескольку кошек. Считалось, что благодаря их наличию в семье будет много детей. Почитали кошек и древние японцы. Древние римляне обожали собак, именно они вывели знаменитую поныне породу кане корсо.

Наступление Средневековья с его варварскими обычаями плохо сказалось на «правах животных». Специально обученных собак всё чаще стали использовать в сражениях. В то же время на котов развернулась настоящая охота. Средневековые богословы полагали, что облик кота, особенно черного, нередко принимает сам дьявол. Массовое истребление кошек повлекло за собой резкое увеличение поголовья крыс, которые уничтожали урожаи и способствовали распространению страшных эпидемий чумы, опустошавших средневековые города.

Не все, к счастью, разделяли враждебность к кошачьему племени. Фактический правитель Франции кардинал Ришелье обожал кошек, держал их у себя во дворце и, как утверждали его недоброжелатели, относился к ним значительно лучше, чем к людям. Большим любителем животных был знаменитый полководец, ученый, изобретатель, пират и путешественник принц Руперт, герцог Камберлендский. Его пес — белый пудель редкой породы по кличке Boy (Мальчик) — неизменно сопровождал принца на начальном этапе военных действий. Противники короля из парламентского лагеря приписывали этому псу магические свойства: он якобы делал принца невидимым, оберегал его от пуль, обеспечивал победы роялистам.

Перечисление великих людей, обожавших животных, можно продолжать до бесконечности. Отмечу лишь, что мой любимый писатель Антон Чехов был очень привязан к своим таксам. В его имении в Мелихове этим животным установлен памятник. А во дворе особняка Эрнеста Хемингуэя неподалеку от Гаваны также находятся могилы его любимых собак.

На протяжении истории человечества животных казнили по чудовищным обвинениям и награждали за славные подвиги, им присваивали воинские звания и ставили памятники. И сегодня во всех развитых странах существуют законы, обеспечивающие право домашних животных на достойную жизнь и легкую смерть. Уточню, что речь идет о так называемых животных-компаньонах, а не животных, разводимых в сельском хозяйстве.

К сожалению, положение животных в России просто ужасно. В Уголовном кодексе существует ст. 245 «Жестокое обращение с животными», однако на практике она применяется редко. Одна из моих доверительниц — известный человек в мире искусства — держала у себя дома трех кошек. Однажды, когда она собралась в длительную командировку, ей пришлось сдать этих животных с специальный приют на передержку. Оплата данной услуги оказалась солидной — по 25 тыс. рублей в месяц за каждое животное. Когда она вернулась, кошек было не узнать: они напоминали узников нацистских концлагерей. А когда она попыталась выразить законное возмущение, то услышала в свой адрес оскорбления и угрозы физической расправы.

Нередко животные становятся предметом грязного бизнеса. Зоозащитников особенно возмущают так называемые притравочные станции, где за плату натаскивают охотничьих собак, которым отдаются на растерзание детеныши диких животных и взрослые особи. Эти животные содержатся в ужасных условиях, их плохо кормят, перед тем как производить притравливание, им выдирают когти и выбивают зубы, чтобы они не могли нанести вред собаке.

Что делать с этим — никто не знает. В дореволюционной России бродячих собак и кошек можно было отстреливать в любое время. В настоящее время таких животных предписывается отлавливать, кастрировать и вновь выпускать на волю, однако желающих заниматься этим делом почему-то не находится, хотя деньги из бюджета исправно выделяются.

Как реакция на эту ненормальную ситуацию возникло движение догхантеров — «энтузиастов», которые уничтожают бродячих собак, зачастую используя при этом некоторые лекарства, приводящие к мучительной смерти.

Как видим, проблем очень много. А потому базовый закон об ответственном обращении с животными совершенно необходим. Хотелось бы призвать депутатов Государственной думы, зоозащитников, экспертов отбросить личные амбиции и какие-то взаимные обиды и как можно быстрее принять этот документ. Поверьте: от этого выиграют не только животные, но и люди.

Автор — адвокат, профессор, доктор юридических наук

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