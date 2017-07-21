Глава Пентагона Джеймс Мэттис допустил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади всё еще может быть жив.

Как сообщает Reuters, Мэттис в пятницу усомнился в том, что аль-Багдади был ликвидирован, как об этом заявлялось ранее.

Напомним, сообщения о ликвидации аль-Багдади появились в июне, их передали иранские журналисты. Они также опубликовали фотографии, которые якобы подтверждают ликвидацию террористического главаря.

В Минобороны РФ заявили, что лидер ИГ, вероятно, был ликвидирован в мае вместе с 300 сторонниками в результате удара российской авиации. В Пентагоне же усомнились, что аль-Багдади мертв. Там завили, что уже несколько подобных сообщений ранее оказывались ложными.

Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Кремля нет подтвержденной информации о гибели лидера ИГ.