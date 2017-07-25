Основной мотив для вступления в брак у современных молодых людей — это любовь. А 86% не считают ненужным заключать брачный договор. Больше всего в семейных отношениях россияне до 30 лет ценят личную свободу, но понять и простить загулявшего супруга готовы только 3%. Для остальных — это повод для развода, рукоприкладства и мести. Таковы результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом.

Совместное исследование НИУ ВШЭ и РГСУ, в ходе которого в 2015 и 2016 годах были опрошены 2 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет, показало, что большинство молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей (56%). 21% мужей и жен объединила учеба в вузе. В соцсетях нашли друг друга 2% респондентов.

При этом молодежь продемонстрировала очень романтическое отношение к семье. На вопрос о причинах заключения брака большинство респондентов (82%) ответили, что это любовь. Остальные 5–6% объяснили создание семьи желанием иметь детей, 3% опрошенных сказали, что их заставили расписаться родители, а 2% заключили брак по расчету.

— Основной мотив для создания семьи — потребность в близком человеке. На первом месте для молодых супругов любовь и забота, — пояснила профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева.

Она отметила, что в разные времена взгляды на потребность в семье менялись. Если для современной молодежи главное — психологический комфорт, то их родители 20–30 лет назад считали, что семья нужна для продолжения рода, а еще 100 лет назад главными были экономические мотивы.

Большинство молодых людей (80%) вступают в официальный брак после получения высшего образования. А жить начинают вместе не ранее чем через полгода после знакомства.

— Молодежь высказывает традиционные взгляды на создание семьи. Абсолютное большинство как молодых людей, так и девушек говорят о том, что семья должна строиться на официально оформленных отношениях. Но наряду с этим мы видим современный тренд — прежде чем вступить в брак, люди предпочитают встать на ноги, получить образование и лучше узнать партнера, — сказала профессор Оксана Кучмаева.

В ходе исследования ученые выяснили, что у большинства респондентов надежды на семейное счастье оправдались (79%). А вот у 21% молодых семей — нет, и высока вероятность, что их брак распадется. Однако от реализации мыслей о разводе чаще всего их удерживает беспокойство о будущем детей (53%), о своем собственном будущем (30%) и жилищная проблема (10%). 7% респондентов сказали, что не разводятся из-за мнения окружающих, боязни остаться одинокими и из-за отсутствия сексуального партнера.

Значимой причиной для разрыва отношений является супружеская измена. Понять и простить готовы только 3% опрошенных. Большинство же респондентов (42%) сказали, что не стали бы жить с изменщиком, 6% ответили бы на измену изменой, 20% поступили бы по обстоятельствам.

— В целом супружеская измена — это неординарная ситуация в жизни молодой семьи, она воспринимается как крах всего. Это является еще одним свидетельством романтического отношения супругов в возрасте до 30 лет к семье, — сказала Оксана Кучмаева.

Несмотря на жесткое неприятие измен, 22% опрошенных молодых людей не готовы мириться с ограничением личной свободы, 41% респондентов могут развестись из-за постоянных критических замечаний, еще 10% не приемлют навязывания мнения «второй половины». А физического насилия боятся только 5% жен и мужей.

— Эта противоречивость взглядов на брак очень интересна. Современная молодежь демонстрирует традиционные, даже патриархальные представления о семье на фоне современных индивидуалистических трендов, где самое главное — это личная свобода, — подвела итог Оксана Кучмаева.

По мнению первого зампреда комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой, особенно важно сохранить семью, если есть дети.

— Уход одного из родителей отрицательно сказывается на психологическом климате. Атмосфера семьи искажается, что сказывается на развитии ребенка как личности, — сказала она.

Юлия Зимова отметила, что на укрепление семьи направлены усилия некоторых некоммерческих организаций, на базе которых работают «школы ответственного родительства». Также с недавнего времени в России начал развиваться институт семейной медиации. В нем работают психологи, которые помогают решать семейные споры.