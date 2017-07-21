Корабли ВМС Китая прибыли в Балтийск для участия в военно-морских учениях «Морское взаимодействие» с 24 по 27 июля в акватории Баренцевого и Охотского морей.

В учениях задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Основными целями учения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов, а также укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК.

Со стороны Китая в учениях примет участие три корабля, сообщает пресс-служба Балтийского флота РФ. Это первый в истории визит китайских ВМС в Балтийск.