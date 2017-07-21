Ситуация с заболеваемостью холерой в Йемене достигла таких эпидемиологических масштабов, что ее можно считать самой страшной эпидемией этого заболевания в мире, считают эксперты международного объединения Oxfam, которое занимается оказанием помощи бедным.

На протяжении трех месяцев после начала эпидемии в разоренной войной стране зарегистрировано 360 случаев подозрения на заражение холерой, говорится в отчете Oxfam. От болезни уже скончалось более 2 тыс. жителей Йемена.

По мнению специалистов Oxfam, «с апреля — то есть всего за три месяца — в стране заразилось холерой больше людей, чем за целый год в любой другой стране за всю историю сбора данных о распространении этого заболевания».

Эксперты считают, что главным фактором катастрофичности ситуации в Йемене стало положение, в котором страна оказалась после двухлетней войны, — гуманитарный кризис, высочайшая смертность, голод и в целом высокий уровень распространения различных болезней из-за отсутствия доступа к чистой питьевой воде и недостатка гигиены.

Количество заразившихся холерой йеменцев в обозримом будущем может удвоиться, а эпидемия — стать одной из самых масштабных вспышек заболеваемости этой инфекцией с 1949 года.

«Мы пытаемся сделать всё возможное, но это намного превосходит то, с чем мы можем справиться», — констатировал директор гуманитарных программ Oxfam Найджел Тимминс. По его словам, «для многих людей, ослабленных войной и голодом, холера — это нокаутирующий удар».