Взрыв прогремел в центре Лондона
В центре Лондона на Рассел-сквер произошел взрыв, которому предшествовала эвакуация из Британского музея, по предварительным данным, инцидент связан с контролируемым подрывом полицией подозрительного предмета.
Как сообщает Express, у здания музея собрались сотни человек, которых вывели по рекомендации местных властей. Несмотря на действия властей, многих находящихся в этом районе людей шокировал произошедший взрыв, люди принялись заявлять через соцсети о теракте.
Комментарии полиции по данному инциденту пока не поступали.