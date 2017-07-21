Пытавшаяся сорвать церемонию подписания документов в Киеве при участии президентов Украины и Белоруссии активистка движения Femen дает показания в полиции, сообщает «РИА Новости».

На брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко девушка с оголенной грудью выкрикивала фразу «Жыве Беларусь!». Такой же лозунг был написан у нее на теле.

После этого охранники силой вывели ее из зала. В полиции отметили, что уголовного производства по ней нет.