Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил телеканалу NBC News, почему на некоторых фотографиях с представителями администрации бывшего президента США Барака Обамы (сделанных в период его пребывания у власти) он выглядит «не очень счастливым», а на снимках с представителями команды нынешнего американского лидера Дональда Трампа кажется «веселым».

«Я не видел никаких фотографий со мной, о которых можно было бы сказать, что я выгляжу счастливым или несчастливым. Если я смеюсь, то, наверное, в этот момент собеседник рассказывает мне какую-то шутку, если я не смеюсь, значит, видимо, он опечален или обсуждает со мной какой-либо серьезный вопрос. В такие моменты я не смеюсь», — подробно объяснил глава МИД РФ американскому журналисту.

В качестве примера Лавров привел свое взаимодействие с бывшим главой Госдепартамента США Джоном Керри, обладающим «хорошим чувством юмора» (российский министр выразил при этом надежду, что оно сохранилось).

Особенностью этого сотрудничества, по мнению Лаврова, было удачное сочетание позитивных нерабочих моментов и эффективного взаимодействия по важным проблемам.

«Мы смеялись много», — вспомнил глава МИД РФ, добавив, что им с Керри удалось поддерживать «хорошие нерабочие отношения» и при этом «концентрировать усилия на обсуждении сирийской темы или других вопросов».

Кстати, журналисты неоднократно фотографировали Лаврова и Керри над чем-то смеющимися от души, и СМИ каждый раз волновала причина этого смеха — а дипломаты, конечно, хранили ее в тайне. Одну из таких историй, правда, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В январе прошлого года, когда главы дипломатических ведомств России и США обсуждали пути урегулирования украинского конфликта, Керри зашел в зал переговоров и, увидев широкий стол, заявил, что делегациям РФ и США «нужно сблизиться». Этот каламбур и стал причиной смеха обоих дипломатов.

В 2015 году их застали смеющимися незадолго до запланированной встречи президентов Владимира Путина и Барака Обамы. Правда, тогда повод для смеха так и не был раскрыт.