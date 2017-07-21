На участке федеральной трассы Р-21 «Кола», в том числе на территории Карелии, этим летом нанесут горизонтальную разметку желтого цвета, разделяющую встречные потоки. Идея позаимствована в странах Скандинавии, где зимой дороги оставляют под уплотненным снежным покровом для уменьшения воздействия реагентов на природу. Чтобы разметку было видно на фоне снега, ее цвет меняют с белого на желтый.

Такая технология содержания трасс с 2013 года применялась в Мурманской области. Теперь эксперимент продолжится на участке автодороги «Кола» с 1460-го км до границы с Норвегией, передает ИА «Карелinform». Карельские власти будут анализировать эффективность желтой разметки и ее влияние на безопасность движения зимой.