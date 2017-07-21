Администрация США запретила гражданам поездки в КНДР без специального разрешения из-за возросших опасений относительно безопасности, сообщила представитель Госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, соответствующее уведомление будет опубликовано в федеральном реестре на будущей неделе. Ограничение на поездки начнет действовать через 30 дней с момента публикации.

Науэрт отметила, что если гражданину тем не менее будет крайне необходимо выехать в КНДР, то придется обратиться в Госдеп за специальным разрешением.

«Из-за растущего беспокойства по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного задержания (граждан США) силами охраны правопорядка Северной Кореи госсекретарь уполномочил ввести ограничение на любое использование гражданами США паспортов для поездок в/или в самой Северной Корее», — сказано в заявлении представителя Госдепа.