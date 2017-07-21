Литва проводит последовательную линию на фальсификацию роли СССР в победе над нацизмом, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Таким образом ведомство прокомментировало инфографику МИД Литвы относительно якобы имевшего место сотрудничества между СССР и Третьим рейхом.

В МИД РФ подчеркнули, что в публикациях передергиваются исторические факты и содержится откровенная ложь.

«Что же касается формы подачи материала, то она, прямо скажем, рассчитана на каких-то недоумков», — заметили в МИД РФ.

При этом в ведомстве указали на то, что «Литва и другие наши прибалтийские соседи проводят последовательную линию на фальсификацию советского периода истории, обеляют и героизируют нацистов и их местных пособников».