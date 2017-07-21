Путин согласился превратить свою «Волгу» в беспилотник
Российский лидер Владимир Путин, владеющий несколькими советскими автомобилями, из которых две — «Волги», согласился превратить одну из них в беспилотник.
«Это будет совместный продукт: «Волга» — моя, а беспилотник — ваш», — ответил Путин на предложение молодого конструктора.
В пятницу Путин приехал пообщаться с молодыми талантами в рамках проекта «Недетский разговор».
Президент поинтересовался, для чего «Волга» будет использоваться после превращения в беспилотник, в частности, не для такси ли.
Молодой человек согласился, сказав, что если Путин захочет, то это возможно.