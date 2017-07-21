Температура воздуха в Москве на следующей неделе может достичь 30 градусов, сообщает Росгидромет.

Представитель Росгидромета сообщил, что в целом на следующей неделе ожидается солнечная и сухая погода.

«В среду температура воздуха составит плюс 24–29 градусов, а в четверг, по предварительным расчетам, воздух может прогреться до плюс 26–31 градусов», — приводит его слова RT.

В выходные, по его словам, дожди не ожидаются, однако местами возможны небольшие осадки.

Напомним, ранее в пятницу на Москву обрушился сильный дождь с градом. Перед этим МЧС объявило в столице «желтый» уровень опасности.