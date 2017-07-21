Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к феминизму, сказав, что никакие сферы деятельности не должны сами себя извращать.

«Вопрос только в том, чтобы никакая сфера деятельности себя не извращала, чтобы с ума никто не сходил. А такое случается», — сказал Путин, отвечая на вопрос молодой девушки в рамках проекта «Недетский разговор».

Говоря о феминизме в контексте защиты прав женщин, Путин заявил, что «это правильное, хорошее направление».