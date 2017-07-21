Спасательные службы Франкфурта-на-Майне провели эвакуацию в двух небоскребах, расположенных в опасной близости от башенного крана, который может рухнуть, передает Reuters. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен человек, находившихся в башнях Japantower и Sparkasse.

Улицы в зоне возможного падения строительной машины оцеплены полицейскими, с них убрали припаркованные автомобили и вывели людей. В социальных сетях уже появляются фотографии пустых дорог между высотными зданиями с подписями типа: «Франкфурт выглядит как в фильме-катастрофе».

Ситуация усугубляется тем, что на Франкфурт, судя по прогнозам погоды, надвигается гроза со шквалистым ветром.

Что именно произошло со строительным краном, установленным вблизи одного из небоскребов, не уточняется. Некоторые франкфуртские СМИ сообщают о возгорании, другие пишут, что «конструкция утратила устойчивость и рискует рухнуть». Известно, что крановщик сумел самостоятельно выбраться из кабины и спуститься на землю, он не пострадал.