Российский лидер Владимир Путин заявил, что цели его президентства достигнуты либо достигаются.

«В целом считаю, что они достигнуты, достигаются. Прежде всего это касается развития экономики», — сказал Путин, общаясь в пятницу с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор».

Путин отметил, что за время его работы на посту президента доходы россиян выросли в разы, хотя в период кризиса они сокращались.

Кроме того, напомнил глава страны, властям удалось построить компактную и эффективную армию.

Он напомнил, что до его прихода к власти «у нас фактически развалились Вооруженные силы к 1999 году».