Путин: цели, которые я ставил, достигнуты и достигаются
Российский лидер Владимир Путин заявил, что цели его президентства достигнуты либо достигаются.
«В целом считаю, что они достигнуты, достигаются. Прежде всего это касается развития экономики», — сказал Путин, общаясь в пятницу с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор».
Путин отметил, что за время его работы на посту президента доходы россиян выросли в разы, хотя в период кризиса они сокращались.
Кроме того, напомнил глава страны, властям удалось построить компактную и эффективную армию.
Он напомнил, что до его прихода к власти «у нас фактически развалились Вооруженные силы к 1999 году».