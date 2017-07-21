Трамвайные пути оборудуют видеокамерами в тех местах, где автолюбители мешают движению пассажирского транспорта. Об этом рассказал в пятницу генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

По словам Михайлова, обособленные пути — это специально созданная для трамвая «та же самая выделенная полоса». Камеры будут ставить, если пути обособлены разметкой, как выделенная полоса, а это не помогает предотвратить неправомерный выезд постороннего транспорта на пути. Камеры будут фиксировать «выезд на полосу с последующими штрафами водителей», предупредил гендиректор Мосгортранса.

Михайлов добавил, что к 2020 году около 200 автобусных маршрутов и все трамвайные маршруты переведут на тактовое расписание, когда транспортные средства будут приходить на остановку через равные промежутки времени, сообщает телеканал «360».