Жители Пензы сняли на видео необычное происшествие на пруду рядом с больницей имени Захарьина. В то время когда пляжи были заполнены отдыхающими и многие плавали, на воде заметили лося.

Животное переплыло водоем и вышло на противоположном берегу. Лось не обращал внимания на людей, которые купались неподалеку от него. Сначала он направлялся к оживленному пляжу, но потом повернул в другую сторону и скрылся в зарослях. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Животные этого вида являются отличными пловцами и могут задерживать дыхание под водой больше минуты. Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние. Зрение слабое — неподвижно стоящего человека он не видит на расстоянии немногих десятков метров. Лоси редко нападают первыми, для этого нужно спровоцировать животное или подойти слишком близко к месту, где находится потомство.