Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о порядке формирования компенсационного фонда для выплат по долевому строительству, документ предусматривает также ужесточение требований к застройщикам.

Документом определено, что фонд будет формироваться за счет взносов со стороны строительных компаний по ставке 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Отмечено, что ставка будет фиксированной до окончания переходного периода 1 июля 2018 года. На это время фонд будет исчисляться объемом около 4,5 млрд рублей. Размер взноса может быть изменен впоследствии при помощи поправок, но не чаще раза в год.

Фонд поможет в выплате дольщикам разорившихся компаний, завершении ввода жилого объекта и аккредитации арбитражных управляющих.