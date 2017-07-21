В Калининграде возле церкви адвентистов седьмого дня найдены человеческие останки и немецкие монеты. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Как рассказал «Клопс.Ru» источник, знакомый с ситуацией, находка принадлежит прихожанину церкви, который копал траншею неподалеку от здания. Череп, зубной протез и кости находились на глубине около 1,5 м. Рядом лежали две немецкие монеты 1941 года и предметы довоенного быта.

Напомним, церковь адвентистов седьмого дня была построена в январе этого года на улице Суворова в Калининграде. Площадь участка составляет 1188 кв. м. Само здание церкви состоит из нескольких корпусов высотой в два, три и пять этажей.