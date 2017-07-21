Власти Иркутска выделили на ремонт и асфальтирование дорог частного сектора более 70 млн рублей. Работы будут проведены на 110 участках. На половине из них асфальт положат впервые.

По программе «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 25 участков на центральных магистралях города. На семи объектах работы практически завершены, сообщает ИА IrkutskMedia.

Возле сквера имени Кирова впервые за 13 лет будет заменено дорожное покрытие. На этом участке предполагается оборудовать пандусы с применением тактильной плитки. Всего с начала строительного сезона в столице Иркутской области отремонтировано около 200 тыс. кв. м дорог и 40 тыс. кв. м тротуаров. Контроль качества и приемка работ разделены на несколько этапов, в том числе свою оценку дают независимые организации.