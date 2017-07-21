Числеленность населения России увеличивается, заявил в пятницу президент Владимир Путин.

Российский лидер приехал пообщаться с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор». Один из молодых людей сказал президенту, что в школе не первый год рассказывают о демографическом спаде как о факте.

Путин ответил, что «это не соответствует действительности».

«Мы вышли из этого негативного пике, у нас наблюдается второй год подряд естественный прирост населения», — заявил президент.