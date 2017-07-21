Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с одаренными детьми из центра «Сириус» в пятницу, что неприхотлив в еде. Глава государства поведал забавную историю из своей жизни об обеде, который ему приготовили повара в Кремле.

Путин рассказал, что, когда стал президентом, его спросили о вкусовых предпочтениях, чтобы приготовить что-нибудь из его любимых блюд. Однако глава государства ответил, что ему всё равно и ничего особенного не нужно.

«А я перед этим куда-то ездил как турист и сказал: «Ну гребешки можно было бы», — цитирует Путина BFM.RU.

По словам президента, на следующий день ему принесли гребешки и спросили, понравилось ли блюдо. Путин ответил «да», но заметил, что вкус был какой-то необычный.

Ответ был следующий: «Слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали», — завершил рассказ президент.