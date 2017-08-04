Четверть самостоятельно путешествующих граждан России готовы тратить на отпуск до 156 тыс. рублей. Таковы результаты исследования, проведенного международным туристическим сервисом Momondo. В прошлом году треть россиян, принявших участие в аналогичном опросе, старались экономить и не превышать лимит в 78 тыс. рублей на поездку, еще 27% могли себе позволить отдых лишь в пределах 39 тыс. рублей. Кроме того, сейчас 1% опрошенных закладывает на отпуск свыше 780 тыс. рублей. В 2016 году таких респондентов не было вовсе.

Опрос был проведен среди 24,7 тыс. самостоятельных путешественников из 23 стран мира. Исследование Momondo показало, что этим летом российские туристы готовы вложить в отпускные впечатления почти вдвое больше средств, чем в 2016 году. Так, по 26% россиян закладывают в бюджет на летнюю поездку от 39 тыс. до 78 тыс. рублей и от 78 тыс. до 156 тыс. рублей, а меньшую сумму — от 7,8 тыс. до 39 тыс. рублей — собираются потратить 20% путешественников.

— В 2016 году большинство людей склонялось в сторону меньших трат: 31% респондентов выделяли на отдых 39–78 тыс. рублей, 27% — 7,8–39 тыс. рублей и 18% — 78–156 тыс. рублей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Также в этом году 1% опрошенных закладывает в бюджет путешествия свыше 780 тыс. рублей, тогда как в прошлом году не было ни одного такого туриста. На минимальные же траты — менее 7,8 тыс. рублей — в 2017 году рассчитывают всего 2% респондентов. В 2016-м столь экономичных путешественников насчитывалось чуть больше — 7%.

Специалисты также выяснили, как именно россияне находят деньги на отпуск. Для того чтобы позволить себе путешествие, 55% опрошенных граждан регулярно откладывают деньги. И только менее четверти (24%) наших соотечественников могут не предпринимать никаких особых действий.

— 16% россиян ради путешествия берут дополнительную работу. Это самый высокий процент по сравнению с туристами из других стран, участвовавших в опросе, кроме Китая (21%) и Польши (16%), — отметили в компании.

Также есть те, кто изыскивает средства на отдых по-другому: 7% наших соотечественников продают вещи в интернете или на блошином рынке, а 3% сдают свой дом на время отъезда. За границей же чаще всего прибегают к торговле финны (15%), а к сдаче жилья — бразильцы (7%).

Некоторые россияне, чтобы позволить себе поездку, делают взносы в общий с друзьями или семьей фонд (11%), берут кредит (8%), занимают деньги у друзей или семьи (7%) или оплачивают путешествие в рассрочку (5%).

— Российские туристы свыклись с курсом валют и готовы тратить на отпуск больше, чем в предыдущие годы. При этом они остаются одними из самых предусмотрительных путешественников. Так, шесть из десяти россиян заранее планируют хотя бы приблизительные расходы на всю поездку: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений на месте, — рассказала «Известиям» представитель Momondo в России Ирина Рябовол.

Заместитель председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по туризму, индустрии гостеприимства и развлечений Дмитрий Слободкин не согласен со столь оптимистичными выводами Momondo и говорит, что об окончании кризиса и увеличении трат на отдых пока говорить преждевременно.

— Нет никаких реальных предпосылок к тому, чтобы говорить об увеличении бюджета на путешествия. Да и утверждать, что граждане успокоились относительно курса валют, пока рано. Мы такой тенденции не наблюдаем. Более того, в этом году, вопреки всем прогнозам, идет снижение спроса на внутренний туризм. В первую очередь, из-за того что открыта более дешевая Турция. То есть люди по-прежнему стараются экономить, – отметил он.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что в целом в этом году наблюдается рост выездного туризма.

— Что касается суммы, то тут есть две крайности. Люди либо тратят много денег на путешествия, либо выбирают очень экономные варианты. А вот средний ценовой сегмент не так быстро восстанавливается после кризиса.

По данным Ростуризма, в этом году рост выездного туризма составил 20–30% в зависимости от направления.