МИД ФРГ заявил, что у сторон конфликта на востоке Украины не хватает воли для соблюдения долгосрочного перемирия.

В опубликованном заявлении говорится, что вдоль линии соприкосновения каждый день происходят многочисленные военные столкновения.

«Мы призываем все стороны немедленно реализовать согласованные договоренности, иначе есть риск, что произойдет обострение военного конфликта», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали очередное прекращение огня.