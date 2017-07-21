У пожилого жителя Белокурихи Алтайского края заключенный одной из волгоградских колоний похитил 5 тыс. рублей, представившись родственником.

По версии следствия, в апреле 2017 года 61-летнему мужчине позвонил неизвестный. Он представился родственником и попросил помощи. Злоумышленник рассказал, что сотрудники ГИБДД вымогают у него деньги, сообщает altapress.ru.

Как установили сотрудники полиции Центрального района УМВД России по городу Барнаулу, мошенником оказался 34-летний мужчина, который отбывал срок за изнасилование в одной из волгоградских колоний.