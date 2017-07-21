Люди не сразу понимают роль матери в своей жизни, заявил российский лидер Владимир Путин, общаясь в пятницу с молодежью.

«Мама никогда не забывает, как она нас растила, кормила, ухаживала, как она нас оберегала. И мы никогда не должны этого забывать», — сказал Путин в рамках проекта «Недетский разговор».

«Мы не сразу понимаем роль мамы», — пояснил президент.

Он также отметил, что дети не всегда находят общий язык с родителями, и рассказал, что его точка зрения и его выбор также не всегда совпадал с выбором родителей.