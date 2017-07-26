Ведомства подготовили проект отрицательного отзыва правительства на законопроект, предлагавший наделить местные власти полномочиями по введению дополнительных ограничений места, времени и условий продаж слабоалкогольных энергетических напитков. Ранее с такой инициативой выступила Мосгордума. Сейчас закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» позволяет корректировать запреты на региональном уровне для всей алкогольной продукции без выделения ее типов. Правила игры должны быть равными для всех производителей, полагают в профильных министерствах.

Минэкономразвития согласовало проект официального отзыва правительства о поправках в статью 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), подготовленных Мосгордумой. 5 июля документ, подписанный заместителем председателя правительства Сергеем Приходько, был направлен в Минфин. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», «правительством РФ законопроект, внесенный в Госдуму 16 февраля 2017 года, не поддерживается».

Депутаты Мосгордумы предлагали изменить 171-ФЗ, чтобы позволить органам госвласти субъектов устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи как алкогольной продукции, так и ее отдельных видов. Речь идет о корректировках по времени и местам торговли спиртным, а также о полном запрете его продаж. Согласно пояснительной записке, необходимость разработки законопроекта обусловлена ростом потребления слабоалкогольных тонизирующих напитков молодежью и женщинами детородного возраста. Также авторы проекта подчеркивали, что лица, потребляющие подобную продукцию, подвергаются большему риску для здоровья, чем те, кто пьет спиртное без тонизирующих добавок.

В отзыве правительства на законопроект сказано, что статья 16 действующей редакции 171-ФЗ позволяет местным властям устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, включая полный запрет на нее. Данная статья распространяется на все виды алкогольной продукции. Между тем, она подразделяется на спиртные напитки (водка, коньяк), тихие и игристые вина, пиво и напитки, изготовленные на его основе. Но среди этих видов нет слабоалкогольных тонизирующих напитков, а сам закон не содержит определения такой продукции. Дополнить 171-ФЗ таким определением депутаты Мосгордумы не предлагают, подчеркнуто в отзыве.

В проекте документа также отмечено, что если местные власти получат возможность вводить ограничения на отдельные типы алкогольной продукции, то появятся «риски, связанные с невозможностью обеспечения единого порядка и правил ведения экономической деятельности на территории Российской Федерации, целостного экономического пространства и обеспечения конкуренции».

Юрист компании «Объединенные юристы» Анастасия Лейком считает, что из законопроекта Мосгордумы неясно, какие именно напитки местные власти смогут ограничивать в розничной продаже. Сначала продукцию следует признать «слабоалкогольной тонизирующей», а уже затем предъявлять к ней какие-либо требования, но на федеральном уровне подобных определений не установлено, и поэтому сейчас это сделать невозможно, пояснила она.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что ранее правительством были предложены поправки, которыми предусмотрен запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты).

В Минфине на запрос «Известий» не ответили. Однако ранее в министерстве предлагали «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества».

Не удалось получить оперативный комментарий и у автора законопроекта — депутата Мосгордумы Александра Семенникова. Производители слабоалкогольных напитков — завод United Bottling Group и компания Winestreet — также не прокомментировали законодательную инициативу.

Между тем власти ряда регионов России полностью запретили продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков — в 2015 году таких регионов было 38.