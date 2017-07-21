Организатор аукциона Monaco Legend Group, на котором за €1,054 млн были проданы часы, якобы принадлежавшие Владимиру Путину, признался, что аксессуар никогда не был в собственности президента России.

«Речи не идет о часах господина Путина, это действительно так. И мы этого никогда не утверждали», — цитирует «РИА Новости» представителя компании.

По его словам, ажиотаж вокруг платиновых часов Patek Philippe ref.5208 с гарантийными документами на имя Владимира Путина подняли погнавшиеся за сенсацией журналисты.

В пресс-релизе была предоставлена исчерпывающая информация, отметил представитель аукциона. По его словам, там подчеркивалось, что часы «были приобретены в надежде подарить их господину Путину, что сделано не было, — поэтому их и продают». Однако журналисты, увидев в документе имя российского президента, даже не стали разбираться.

«Это не особенно профессионально», — подчеркнул представитель Monaco Legend Group.

Клиент из Азии, который приобрел часы, понимает, что они Владимиру Путину не принадлежали, подчеркнул он.

Аукционный дом оценил часы от €850 тыс. до €1,150 млн, что является реальной ценой за раритеную модель, отметил представитель Monaco Legend Group.

Если бы аксессуар действительно принадлежал президенту России, часы бы стоили в «разы дороже — три, четыре, пять миллионов евро», заявил он.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что у проданных часов — платиновый корпус, вечный календарь и золотой циферблат, передает телеканал «Звезда».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проданные на аукционе часы не имеют отношения к Путину, и отметил, что ему жаль покупателя, попавшегося на уловку аукционного дома.

«Покупателя жалко. Дело Остапа Бендера живет», — заключил Песков.