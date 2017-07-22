22 июля празднуется День защитников неба Москвы — в этот день в 1941 году был отражен первый фашистский авианалет на столицу, массовые налеты с участием 100 и более самолетов продолжались еще в течение месяца, а последний немецкий самолет появился в московском небе уже в 1943-м