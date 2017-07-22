История в датах: 22 июля
День работников торговли, отражение первого налета на Москву и другие события этого дня в истории
Фото: ТАСС/Александр Щербак
22 июля в России отмечают День работника торговли. Праздник был введен президентом в 2013 году, поздравления в этот день обычно получают на рабочем месте
22 июля празднуется День защитников неба Москвы — в этот день в 1941 году был отражен первый фашистский авианалет на столицу, массовые налеты с участием 100 и более самолетов продолжались еще в течение месяца, а последний немецкий самолет появился в московском небе уже в 1943-м
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
22 июля 2011 года произошел двойной теракт в Осло: сначала сработала взрывчатка в центре города возле здания правительства, а через пару часов мужчина в полицейской форме открыл огонь в лагере для подростков. Всего в этот день погибло 77 человек
Фото: Getty Images/Joerg Koch
22 июля 2016 года 18-летний подросток открыл стрельбу по посетителям McDonald’s, затем — по прохожим перед рестораном и в торговом центре «Олимпия» в Мюнхене. В результате трагедии погибли девять человек и пятеро были ранены.
Получайте свежие новости на электронную почту